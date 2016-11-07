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الفنانة "ميرهان حسين" تثير "غضب" جمهورها بعد "تعليقها" على حفل زفاف "أيمي وحسن الرداد" ...

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الفنانة "ميرهان حسين" تثير "غضب" جمهورها بعد "تعليقها" على حفل زفاف "أيمي وحسن الرداد" ... الفنانة "ميرهان حسين" تثير "غضب" جمهورها بعد "تعليقها" على حفل زفاف "أيمي وحسن الرداد" ...

أثارت الفنانة "ميرهان حسين" غضب الكثير من متابعيها وشنو هجوما عليها بعد ما نشرت بعض الفيديوهات من حفل زفاف الفنانة ” إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد " على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلقة قائلة : "أنا مش عارفه هما اتخطبو امتا ولا كتبو امتا ولا اجوزو في انهي وقت  " .

وإنهالت التعليقات الغاضبة من التعليق التي نشرته من قبل جمهورها خاصتا أنها شاركت في حفل الزفاف مما جعلها تقوم بحذف الفيديو ويذكر أنه إنتشرت بعض الشائعات التى أكدت وجود قصة حب  بين إيمي وحسن الرداد  منذ سبع سنوات وإنتشرت القصة بين الوسط الفني وأصدقائهما المقربين إلا أن الاثنين كانا ينفيان ذلك ولكنهما فاجئوا الجمهور مؤخرا بتحديد موعد زفافهما .

والجدير بالذكر أنه أقيم حفل زفاف الفنانة أيمي سمير غانم على الفنان حسن الرداد يوم الجمعة الماضي بمنتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر وحضر عدد كبير من نجوم الفن في والوطن العربي وعدد كبير من أصدقاء العروسين ونجوم الرياضة وأحيت الفنانة بوسى فقرتها الأولى لمدة ساعة ونصف وبعدها المطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة أوكسانا .

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