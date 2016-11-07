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الفراعنة يؤدون المران الثاني استعدادًا لمواجهة غانا بتصفيات المونديال

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الفراعنة يؤدون المران الثاني استعدادًا لمواجهة غانا بتصفيات المونديال الفراعنة يؤدون المران الثاني استعدادًا لمواجهة غانا بتصفيات المونديال

منتخب – أرشيفية

أدى الوطني مرانه الثاني، مساء اليوم الاثنين، باستاد برج العرب والذي استغرق ساعة و15 دقيقة، في إطار استعداداته لمواجهة غانا الاحد المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وقاد المران هيكتور كوبر المدير الفني ومعاونوه فانتا كارلوس وأسامة نبيه ومحمود فايز وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى وساريوجلو أنطونيوس مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون المران بروح عالية وتنافسوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وأداء الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية، التي ارتكزت على تغييير اتجاهات الملعب وتمرير الكرة من لمستين، وشارك في المران عمر جابر بينما فضل الجهاز الفني منح أحمد المحمدي راحة من التدريبات اليوم، وبرع حراس المرمى في تدريباتهم العنيفة التي أدوها تحت إشراف ناجي.

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