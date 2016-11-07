نقيب الأطباء السابق يحذر من كارثة كبرى : اختفاء تام لأدوية حيوية خلال أيام و "تُنذر بتعرض عدد كبير من المرضى للوفاة " ...

سمر العشري

يبدو أن الأزمة الحادّة للعملة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤخراً، وتزامناً مع اعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، بدأت تلقي بظلالها على سوق الدواء، فقد حذر الدكتور “خيري عبد الدايم”، نقيب الأطباء السابق، من خطورة موقف توافر الدواء، خاصةً وأن الأزمة بلغت ذروتها ولم يحدث ذلك من قبل.

وحذر “عبد الدايم”، خلال تصريحات صحفية، من كارثة كبرى، لافتاً بأن سوق الدواء في مصر، سيشهد اختفاء لكامل الادوية المستوردة خلال الأيام المقبلة كأدوية السكر والضغط والقلب والتي تعد أدوية حيوية وتسبب الوفاة في حالة عدم تعاطي الجرعات المطلوبة، خاصةً وأن الأسواق، تشهد حالياً، نقص حاد في عقار الأنسولين، المعالج الرئيسي لمرض السكر، وتأثيرات ذلك المباشرة عليهم .

وأشار نقيب الأطباء السابق، إلي أن الوضع بالنسبة للدواء المحلي سيتقلص انتاجه تماما إلي أن يتلاشى، محملاً وزارة الصحة المسئولية الكاملة، أمام الكارثة الحالية التي ستودي بحياة المئات ،موضحا أنها لم تضع الخطط المسبقة قبل تحرير سعر الصرف مما تسبب في كارثة حقيقية .

شبكةعيونالإخبارية

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