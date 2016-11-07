متحدث "البترول": مستعدون لمواجهة عدم توريد "أرامكو" ومصر عمرها ما هتتحوج

كتب حسن مجدى

أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر مستعدة لمواجهة أزمة عدم توريد شركة أرامكو السعودية لشحنة البترول للشهر الثانى على التوالى، موضحا أن الأمر أمن قومى وطنى، والمنتجات البترولية خط أحمر وهناك تنسيق كامل بين وزارة البترول والبنك المركزي ووزارة المالية، كما أن هيئة البترول محترفة وتعمل منذ 1976، ويمكنها مواجهة الأزمة.

وأوضح متحدث الوزارة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامجه على هوى مصر، المذاع على فضائية النهار One، أن الكميات التى تستوردها مصر من أرامكو 700 ألف طن شهريا تمثل 35% من حجم الاستيراد، والباقى عن طريق المناقصات لاستكمال الكميات.

وأشار إلى أن "أرامكو" لم تقم بجديد فى عدم توريد الشحنات، حيث أبلغت نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر أنهم غير قادرين على توريد الشحنات، ولم يحددوا وقتا لعودتها، ولم يذكروا أسباب، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى التحرك على الفور.

وتابع:"هناك اتفاق تجاري بين ثلاثة أطراف ( شركة أرامكو والصندوق السعودي للتنمية ومصر)، تقوم أرامكو بموجبه بتوريد الكميات، ويدفع لها الصندوق السعودى، ونسدد نحن على فترات".

وعن آخر تطورات حقل زهر للغاز، قال المتحدث باسم وزارة البترول: "عمرنا ما هنتحوج.. لحد الآن مصر محفوظة، وبالأمس المهندس طارق الملا قبل أن يتوجه لأبو ظبى، رأس اللجنة العليا لتنمية حقل الزهر، ومحطوط له برنامج زمنى، والعمل يسير وفق البرنامج الزمنى، هينتج المرحلة الأولى نهاية عام 2017، وهذه المشروعات متوسط التنمية فيها 8 و9 سنين، ونحن سرنا على رقم قياسى".

وأشار إلى أنه فى المرحلة الاولى وفقا للبرنامج الزمنى المضغوط سيتم انتاج مليار قدم مكعب في اليوم، والمرحلة الثانية 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم، وهذه الكميات تعوض التناقص الطبيعى فى الحقول، وتقلل الفجوة، كاشفا أنه مع نهاية 2021 يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وعن شائعة وكالة رويترز بتوجه وزير البترول المصري إلى إيران، قال إنها شائعة ظريفة، مضيفا "فوجئنا بوكالة رويترز، ناشرة أن الوزير متوجه لأبوظبى ومنها إلى الدوحة، وبمجرد ما تواصلوا معانا أكدنا أن الوزير فى أبو ظبي، والوزير له جلستين غدا، مؤكدا أن توجه الوزير إلى طهران شائعة "جملة وتفصيلا".