رئيس وزراء إيطاليا : نأمل أن يكون رئيس الولايات المتحدة «فتاة»

لم يشأ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الجهر بإعلان تأييده لهيلاري كلينتون قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه قال إنه يأمل أن تتمخض الانتخابات عن فوز امرأة.

وكتب رينزي وهو ديمقراطي اشتراكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “هذه ساعات حاسمة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي للعالم”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف “نأمل أن تكون فتاة “، مشيرًا إلى لقب الفيلم الكوميدي الإيطالي “فلنأمل أن تكون فتاة” الذي عرض عام 1986.

وأشاد رينزي الذي أصبح أخر رئيس حكومة يستقبله الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض الشهر الماضي، بالرئيس المنتهية ولايته، قائلًا “سيبقى في ذاكرة التاريخ وفي قلوب الكثيرين”.