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رئيس الاتحاد المصري يستقبل وفدًا من سفارة غانا

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رئيس الاتحاد المصري يستقبل وفدًا من سفارة غانا رئيس الاتحاد المصري يستقبل وفدًا من سفارة غانا

هاني أبو ريدة

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وفدًا من سفارة غانا بالقاهرة بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

حضر اللقاء حازم الهواري وخالد لطيف وأحمد مجاهد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتم مناقشة التنسيق لمباراة وغانا التي ستقام باستاد برج العرب يوم الأحد القادم في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، و الترتيبات الأمنية للمباراة واستقبال الفريق الضيف وجماهيره.

ضم وفد السفارة الغانية كلًا من ماكسول نياركو نائب السفير، والقنصل إيزاك أرثر، والسيدة ماري سكرتيرة السفارة.

أ ش أ

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