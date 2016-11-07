هيلاري كلينتون للناخبين : دعونا نصنع التاريخ معًا

في محاولة تلفزيونية أخيرة، حثت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الناخبين الأمريكيين على أن يحددوا ما الذي يريدونه لبلادهم.

وقالت كلينتون في إعلان تلفزيوني لمدة دقيقتين “إنه ليس مجرد اسمي واسم خصمي على ورقة الاقتراع”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابعت “إنه نوع الدولة التي نريدها لأبنائنا وأحفادنا: هل نريد أمريكا مظلمة ومنقسمة، أم نريدها متفائلة وجامعة؟، سيتم اختبار قيمنا الأساسية في هذه الانتخابات”.

وتحدثت كلينتون مباشرة إلى الكاميرا في الإعلان الذي سيتم بثه مساء اليوم قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة غدًا الثلاثاء، متعهدة بالعمل بكل ما في وسعها كرئيسة “لجعل الأمور أفضل بالنسبة لك ولعائلتك”.

وأضافت كلينتون، التي ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة حال فوزها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب غدًا “الليلة أنا أطلب الحصول على أصواتكم، وغدًا دعونا نصنع التاريخ معًا”.