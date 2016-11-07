أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: الحكومة لم تقدم خرائط تثبت مصرية الجزيرتين

Google+ Print
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: الحكومة لم تقدم خرائط تثبت مصرية الجزيرتين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: الحكومة لم تقدم خرائط تثبت مصرية الجزيرتين

>كتب حازم عادل

قال المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف ترسيم الحدود المصرية ، إن ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن قدمت للمحكمة الإدارية العليا عن طريق الخطأ خريطة تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، غير صحيح تمامًا ويتنافى مع الحقيقة.

 

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكومة قدمت فى جلسة 22 أكتوبر الماضى حافظة مستندات طويت على 4 خرائط والأطلس المصرى المحفوظ بالجمعية المصرية الجغرافية وكل هذه الخرائط تؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان جمهورية العربية، وأن تقديم هذه الخرائط بحجمها الكامل أقتضى تثبيتها على ورق مقوى بحيث يتعذر حفظها بحافظة مستندات، وبناء عليه فتم تقديم الخرائط المثبتة على الورق المقوى للمحكمة بكامل حجمها الذى يبلغ متر X 70 وبالألوان الطبيعية.

 

وأوضح "الشريف" أن طارق نجيدة المحامى تحدث أثناء الجلسة عن خريطة نقاط الأساس وهى خريطة غير مقدمة من جانب الحكومة وكان يتضح من واجهة الحافظة المقدمة والتى تثبت أن بها 4 صور طبق الأصل لخرائط الجمعية الجغرافية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إيضاح ذلك بالجلسة وقام رئيس المحكمة بمراجعة الحافظة واستظهر عدم مطابقة الخريطة المنسوبة للحكومة تقديمها بالمدون على وجه الحافظة.

 

وكانت قررت الدائرة الأولى فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه