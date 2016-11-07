جابر نصار يعلن تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية بجامعة القاهرة خلال أسبوع

كتب وائل ربيعى - أحمد حسنى

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن افتتاح المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بالجامعة خلال أسبوع، بقدرة 650 كيلو وات فى ساعة، مشيرًا إلى أن الجامعة قد سبق وتعاقدت على إنشائها مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف نصار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة تعتبر أول محطة بجامعة مصرية، مؤكدًا أن تلك المحطة بداية لتحويل الجامعة إلى الطاقة الشمسية كاملة.

يذكر أن جامعة القاهرة قد تعاقدت مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لبناء أول محطة طاقة شمسية بالجامعات المصرية.