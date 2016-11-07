إرشادات توزيع المزهريات في "ديكورات" البيت

تحلو إضافة المزهريّات متنوّعة الأشكال والأحجام إلى "ديكورات" المنزل. وفي هذا الإطار، يطلع "سيدتي. نت" من مهندسة الديكور ديالا غمراوي على كيفيّة توزيع المزهريات المحمّلة بالأزهار والنباتات في زوايا المنزل:

| في المدخل الخارجي: يحلو وضع مزهريّة ضخمة، في إحدى زوايا المدخل الخارجي، على أن يفوق ارتفاعها المتر، وأن تحوي نبتة من نوع الـ"فوجير". أما في مدخل الفيللا الخارجي، فيفضّل وضع مزهريتين، وذلك إلى يمين ويسار الباب الرئيس. كما يحبّذ توزيع الأوعية الصغيرة المحمّلة بالنبات على جانبي السلّم الخارجي، مع إيداع مسافة درجة بين الوعاء والآخر.

| في المدخل الداخلي: يُفضّل الاستعانة بمجموعة تحوي ثلاث مزهريات ضخمة غريبة الشكل ومتفاوتة الأحجام، بحيث يتجاوز ارتفاع الأكبر منها المائة متر، في إحدى زوايا المدخل الداخلي.

من جهة ثانية، يمكن أن تتوسّط طاولة الـ"كونسول" أربع مزهريّات صغيرة، على أن تحوي كلّ منها زنبقة، أو أن توزّع هذه المزهريات على جانبي الـ"كونسول"، في حال حضور مجموعة من إطارات الصور أو الشمعدانات.

| في غرفة المعيشة على غرار المدخل الداخلي، يمكن توزيع ثلاث مزهريّات ضخمة غريبة الشكل ومتفاوتة الأحجام في زاوية غرفة المعيشة أو المجلس الرسمي، على أن تكون ألوانها معاكسة للون الجدار. مثلًا: يمكن اختيار المزهريات الخشب لجدار مطليٍّ بالأبيض، على أن تترك حريّة اختيار ألوان الأزهار في داخلها لصاحبة البيت، مع مراعاة أن تأتي الأخيرة متناسقة مع ألوان المفروشات.

| في غرفة الطعام: يمكن أن تتوسّط طاولة الطعام ثلاث مزهريّات صغيرة الحجم، على أن تُوزّع بشكل مستطيل على شرشف عصريّ يمتدّ على الطاولة بشكل مسطّح مستطيل. وفي هذا الإطار، يُفضّل اختيار ألوان المزهريات معاكسة للون سطح الطاولة لإبراز جماليّة القطع، فإذا كان هذا الأخير معدًّا من الزجاج الشفّاف يحبذ انتقاء المزهريات بلون البنفسج أو الأبيض أو الفضّة، وتجمع الأزهار في داخلها بألوان الأصفر والأبيض والبنفسج. كما يمكن أن تتوسّط طاولة الطعام مزهريّة ضخمة بيضوية الشكل تحوي نباتات كبيرة الحجم. كذلك، يُنصح بتزيين الـ"بوفيه" بنفس الطريقة، في حال الرغبة في أن تنتشر المزهريّات عليه عوضًا عن طاولة الطعام.

| في الحمام: يحلو وضع مزهريّة صغيرة شفّافة تحوي زهرة كـ"الاوركايد" بجانب حوض الغسل، في حمّام الضيوف.

| على الشرفة الخارجيّة: يمكن تعليق أوعية الزهر الملوّن على جدار الشرفة الخارجيّة، خصوصًا إذا كانت الأخيرة صغيرة المساحة ولا تستوعب المزهريات في زواياها.

| في المطبخ: تتوسّط مزهريّة تحوي مجموعة من الأزهار طاولة الأكل إذا وجدت في المطبخ، أو توضع هذه المزهريّة بالقرب من حوض الجلي، على أن يتماشى لونها والـ"اكسسوارات" الحاضرة في هذه المساحة. كما يحلو توزيع أوعية النباتات الصغيرة المستعملة في الطهي، كالنعناع والريحان والحبق، بجانب النافذة.

في غرفة النوم: من الأفضل تجنب تزيين الغرفة بالنبات الطبيعية الداخلية، لكونها تسحب الـ"أوكسيجين" منها، بل الاكتفاء بتوزيع باقة من الأزهار الاصطناعية على طاولة تتوسّط جلسة بسيطة في هذه الغرفة.