تركيا تنشر تعزيزات عسكرية على حدودها من العراق

(رويترز)

نشر الجيش التركى عسكريين فى منطقة سيلوبى بإقليم شرناق قرب الحدود العراقية اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من نشر دبابات وعربات مُدرعة فى المنطقة.

وتزامن الانتشار السابق فى أول نوفمبر مع بدء العملية العراقية لطرد تنظيم داعش، من الموصل وبعد إطلاق فصائل شيعية عملية أخرى ضمن حملة الموصل لطرد التنظيم من بلدة تل عفر الواقعة على بعد 55 كيلومترا إلى الغرب.

وبدأت الفصائل الشيعية المنضمة لتحالف الجيش العراقى وقوات البشمركة الكردية هجوم تل عفر يوم السبت.

وسعت الفصائل بهجومها إلى منع المقاتلين من الانسحاب إلى سوريا أو الحصول على إمدادات فى الموصل.

وإقليم شرناق حيث توجد منطقة سيلوبى واحد من العديد من المواقع الرئيسية فى الصراع بين الجيش التركى ومتشددى حزب العمال الكردستانى الذين له قواعد فى شمال العراق.