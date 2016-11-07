أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سائق ميكروباص يطعن زوج شقيقته بسلاح أبيض بسبب ضربه لها فى دمياط

Google+ Print
سائق ميكروباص يطعن زوج شقيقته بسلاح أبيض بسبب ضربه لها فى دمياط سائق ميكروباص يطعن زوج شقيقته بسلاح أبيض بسبب ضربه لها فى دمياط

>دمياط-معتز الشربينى

طعن سائق ميكروباص زوج شقيقته أثناء مشاجرة بينهما و تم نقله الى المستشفى العام بدمياط للعلاج.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث مركز دمياط بلاغا من مستشفى دمياط التخصصي يفيد وجود شخص من أهالي قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط مصابا بجرح نافذ في الرقبة على اثر طعنة بالة حادة 

 

قام رجال المباحث بتكيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وتبين قيام محمد .ع .ع سائق ميكروباص  بطعن زوج شقيقته نجل عمه  صالح .ا .ع  تاجر اسماك على خلفية مشاجرة نشبت بينها بعد أن اتصلت به شقيقته "ح .ع .ع " مدرسة كمبيوتر وأبلغته أن زوجها قام بالتهجم عليها وضربها أثناء تواجدها بالمدرسة ثم توعد بمعاودة ضربها بعد خروجها على خلفية مشادات أسرية بينهما وقام بانتظارها على مقهى مقابل للمدرسة.

 

وعندما حضر شقيقها ووجده جالسا يترقب خروجها قام بضربة والاعتداء عليه ثم اخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسة وقام بطعنه.

 

وتحررعن ذلك محضر رقم 3/20 أحوال المستشفى العام بدمياط وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365