أمن المنيا يلقى القبض على أخطر مسجل سرقات

تمكنت مديرية أمن المنيا من إلقاء القبض "صدام"، أكبر مسجل خطر"سرقات"، بالمنيا. تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بوردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم المنيا تفيد بقيام "صدام . ح"، 28 سنة، مسجل خطر، عاطل، مقيم مساكن الإيواء ببندر المنيا والسابق اتهامه فى عدد 25 قضية متنوعة، شملت "مخدرات – سرقة – سرقة بالإكراه – لعب قمار – سرقة مهمات سكة حديد"، بارتكاب العديد من وقائع سرقات المتاجر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكاب القضايا الآتية: واقعة المحضر رقم 10362 لسنة 2016 جنح قسم المنيا عن بلاغ من "رباب .ب" 41 سنة، صاحبة محل هواتف محمولة، دائرة القسم بسرقة 8 هواتف محمولة مختلفة الأنواع وبعض الإكسوارات "بطاريات – شواحن – سماعات"، وذلك بأسلوب كسر القفل الخاص بالمحل.

وواقعة المحضر رقم 22981 لسنة 2016 جنح قسم المنيا عن بلاغ "أحمد . م"، 30 سنة، صاحب محمل حدايد وبويات، بسرقة بعض من أدوات الحدادة من داخل المحل. تم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهم، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وأقروا بأنها المبلغ بسرقتها.