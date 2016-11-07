"سواروفسكي" تطلق مجموعة كلاسيكية ناعمة

في مجموعتها الجديدة من المجوهرات، والتي حملت عنوان "كلاسيك تويست" Classic Twist، حصرت علامة "سواروفسكي" Swarovski على تقديم تصاميم كلاسيكية ناعمةتتيح لك فرصة التعبير عن أسلوبك الخاص وشخصيتك.

مجموعة ضمّت الأقراط والقلائد بتصاميم هادئة وواضحة تزيّنين إطلالتك بها بشكل يومي، كما أنها لا ترتبط بصيحة معيّنة أو بمكان أو زمان معيّنين.

مجموعة "كلاسيك تويست" Classic Twist من "سواروفسكي" Swarovski هي الخيار الأول لكل من تبحث عن أناقة كلاسيكية مفعمة بالترف.