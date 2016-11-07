نجمة بوليوود "ديبيكا بادكون" تتفوق على نجمات أوروبا في حفل EMA!

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز MTV الموسيقي بنسخته الأوروبية، وقد أقيم الحفل في هولندا، وحضره عدد كبير من النجوم والنجمات العالميات، وعلى سجادة الحفل الحمراء شاهدنا بعض الاطلالات الأنيقة في فساتين السهرة الفاخرة، كما شاهدنا اطلالات رديئة ومخيبة للآمال، غير أن نجمة بوليوود "ديبيكا بادكون" Deepika Padukone كانت من بين النجمات الأكثر أناقة وقد اختارت لهذه المناسبة تنورة ماكسي باللون الزيتي، زينتها بحزام عريض على الخصر، وتوب قصيرة، واللافت في اطلالتها كانت الأقراط الكبيرة التي أكملت بها اللوك الأنيق.

ومن النجمات اللواتي أحببنا اطلالاتتهن أيضاً كانت "نينا دوبريف" Nina Dobrev التي اختارت فستاناً باللون الزهري الناعم حمل توقيع "ايلي صعب" Elie Saab.

وعارضة الأزياء "جوردان دان" Jourdan Dunn اختارت فستاناً ذا تصميم أنيق بياقة عالية وأكمام طويلة من "بالمان" Balmain.

أما أسوأ اطلالة فتعود للنجمة البريطانية "تشارلي اكس سي اكس" Charli XCX التي اختارت سروالاً بأرجل واسعة مع توب قصيرة من قماش الترتر البراق من دار "هاوس اوف هولاند" House of Holland وقد بدت الاطلالة مبتذلة ومبالغ بها.

هذه بعض أبرز اطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز MTV الموسيقي بنسخته الأوروبية لعام 2016 شاهديها وأخبرينا من كانت النجمة الأكثر أناقة.