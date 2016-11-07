فساتين الترتر البراقة لسهراتك الفاخرة!

أقمشة الترتر هي من أجمل الأقمشة ومن أكثرها أنوثة وجاذبية، خصوصاً إذا تمّ استعمالها على التصميمات بطريقة أنيقة وراقية. وفي هذا الموسم، شاهدنا أجمل تصميمات فساتين السهرة المصنوعة من أقمشة الترتر البراقة، والتي تنوعت من ناحية ألوانها وأشكالها على منصات عروض موسم خريف وشتاء 2016-2017.

ومن ضمن تصميمات فساتين السهرة من الترتر، شاهدنا القصات الضيقة والقصات على شكل ذيل السمكة، إضافة إلى التصميمات الماكسي أو التصميمات التي وصلت إلى ما دون الركبة. واختلفت القصات من الأعلى أيضاً، إذ كانت بعض التصميمات مكشوفة الأكتاف، وبعضها ذات أكمام طويلة، أو ذات أكمام قصيرة، وغيرها.

ومن ناحية الألوان، كان اللونان الأساسيان هما الفضي والذهبي إلى جانب ألوان مميّزة أُخرى مثل الأسود، والأبيض، والأحمر، والزهري.

وأجمل تصميمات فساتين الترتر شاهدناها لدى كل من: "غوتشي" Gucci، و"ماركيزا" Marchesa، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"ديان فون فورستنبورغ" Diane Von Furstenberg وغيرهم.

من التشكيلة الكبيرة الواسعة التي اخترناها لك من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم، بإمكانك أن تختاري أجمل فساتين السهرة من أقمشة الترتر لتتألقي كالنجمات في سهراتك.