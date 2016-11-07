ما حقيقة نسخ فستان دنيا سمير ناغم من دار أزياء عالمية؟

ضجت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بخبر نسخ مصمم الأزياء المصري هاني البحيري فستان دنيا سمير غانم في حفل زفاف شقيقتها ايمي لفستان سهرة من مجموعة دار أزياء "رالف اند روسو" Ralph&Russo العالمية لموسم خريف وشتاء 2016-2017، ومن يشاهد الفستانين يلاحظ التقارب الشديد في التصميم ان كان من ناحية اللون أو القصّة، والفارق الوحيد كانت حرفية التنفيذ حيث بدا التصميم الأصلي أكثر جمال وأكثر فخامة، ودل على حرفية الدار العالية، على عكس التنفيذ السيء الذي نُفذ به فستان دنيا سمير غانم من قبل هاني البحيري.

وقد عبر المصمّم المصري عن غضبه من الانتقادات التي طالته في الأيام الأخيرة الماضية، وحسب تصريحات ادعى أن دنيا سمير غانم أعجبها الفستان البنفسجي الحريري من دار "رالف أند روسو" Ralph & Russo وتواصلت مع الدار البريطانية لتتفاجأ بسعره الخيالية، ولهذا طلبت من مصمم الأزياء هاني البحيري تنفيذ نسخة مشابهة له إيماناً منها بحرفية المبدعين المصريين. لكن هذا لا يبرر إقدام المصمّم على نسخ التصميم، فكان من أن يستوحي فقط الخطوط العريضة من الفستان دون أن يقلّده بالكامل، حيث وبالفعل قام هاني بتنفيذ الفستان نفسه لكن على ما يبدو فإنه استخدم مواد وأقمشة رخيصة لهذا بدا الفرق واضحا. لكن وعلى حد قوله فإن الفستان كان قد تجعد قماشه بعد أن اضطرت دنيا لحمل ابنتها لفترات طويلة في حفل الزفاف ولهذا لم يظهر جمال الفستان في الصورة التي نشرتها على صفحتها الشخصية على انستقرام، وعلى حد تعبيره فإن دنيا ذكرت تحت الصورة أن الفستان من تنفيذ هاني البحيري وليس من تصميمه، لكن وبعد مراجعتنا للصورة وجدنا التعليق التالي dress: @haneyalbehairycouture. ونترك التعليق لكم…