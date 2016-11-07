مجموعة غنية من الأزياء الجاهزة والراقية في ملحق "سيدتي أزياء"

موسم جديد يطلّ علينا حاملاً معه الكثير من الصيحات والابتكارات في عالم الموضة. ولأننا حريصون دائماً على تقديم أفضل الإطلالات لك، ها نحن نضع في متناول يديك ملحقاً كاملاً يجمع في صفحاته عُصارة جهد المصممين لموسم خريف وشتاء 2016-2017.

ستجدين في هذا الملحق أبرز مجموعات الملابس التي حملت توقيع أهم الدور العالمية، بعضها من الملابس الجاهزة وبعضها الآخر من الملابس الراقية، بالإضافة إلى جولة غنيّة حول مجموعات الإكسسوارات التي رافقت هذه الإطلالات. وبالطبع، لم ننس عنصر الترف والرفاهية الذي تبحث عنه كل سيدة، فكان لقسم المجوهرات والساعات في هذا الملحق حيّز كبير...

تابعي الصور لتتعرّفي أكثر على مضمون ملحق "سيدتي" للأزياء لموسم خريف وشتاء 2016-2017 والمتوافر حالياً في الأسواق.