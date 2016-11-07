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روسيا : وقف توريد الأسلحة إلى النظام السوري

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روسيا : وقف توريد الأسلحة إلى النظام السوري روسيا : وقف توريد الأسلحة إلى النظام السوري

بوتين والأسد

أكد مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن توريدات الأسلحة إلى سوريا توقفت بعد أن قدم الجانب الروسى “كمية كافية” من الأسلحة للجيش السوري.

وقال فومين، حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم”، ” إننا كنا نتعاون مع السوريين بنشاط حتى الماضى غير البعيد، وقدمنا لهم كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، ويتم استخدامها، والوضع صعب جدًا، لذلك التوريدات النشطة قد توقفت”.

يذكر أن تقارير إعلامية قد تحدثت عن تقديم روسيا كمية من الأسلحة الحديثة للجيش السوري، منذ عام، عندما بدأت القوات الجوية الفضائية الروسية عمليتها لمحاربة الإرهاب فى سوريا.

وكانت الهيئات الروسية المعنية بتصدير الأسلحة أكدت أن توريدات الأسلحة إلى سوريا كانت تنفذ وفق عقود قديمة تم التوقيع عليها قبل اندلاع الأزمة السورية.

أ ش أ

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