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البيت الأبيض : «أوباما» لا يزال يدعم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي

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البيت الأبيض : «أوباما» لا يزال يدعم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي البيت الأبيض : «أوباما» لا يزال يدعم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي

باراك أوباما

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس باراك أوباما لا يزال واثقًا في قدرة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي على قيادة المكتب.

وبحسب “رويترز”، واجه كومي انتقادات حادة بسبب تعامله مع تحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين “الرئيس يري المدير كومي رجل نزاهة ومبادئ”.

وأضاف “لم تتغير وجهات نظر الرئيس تجاهه، لا يزال يتمتع بالثقة في قدرته على إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي”.

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