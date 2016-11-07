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الكهرباء: لا زيادة في الأسعار قبل يوليو المقبل.. فيديو

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الكهرباء: لا زيادة في الأسعار قبل يوليو المقبل.. فيديو الكهرباء: لا زيادة في الأسعار قبل يوليو المقبل.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا زيادة على شرائح الكهرباء قبل يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالمنظومة فى .

وأضاف ” حمزة ” فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل المُذاع عبر قناة ” الحياة” ، «ملتزمون بخطة رفع الدعم لسنة 2014 على مدار 5 سنوات، بحيث يتم نشر الأسعار الجديدة للشرائح فى يوليو من كل عام ، مع الحفاظ على محدودى الدخل”.

وأوضح، أنه جار وضع أليات جديدة لتلقي الشكاوي، وأن هناك تطبيقات على التليفون يمكن للمواطن استخدامها بمنتهى السهولة، وهناك تطبيق يدعى “شكاوى الفواتير”، و” احسب فاتورتك”، حيث يقوم المواطن بتصوير الفاتورة وإرسالها من أجل حل المشكلة.

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