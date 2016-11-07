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طرق آمنة لحفظ المجوهرات

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الإثنين 07-11-2016 19:05

تفضّل غالبية الإناث المجوهرات، وتتباهى في إطلالتها بها، ولكنّها قد ترتكب بعض الأخطاء عند تخزينها، ممّا يؤثّر سلبًا على رونق الحلي. لذا، تفيد نصائح الترتيب الآتية عند حفظ المجوهرات:

- يُفضّل تخصيص صندوق مزوّد بقفل لحفظ المجوهرات، مع تنظيف الصندوق باستمرار، حتى لا يتراكم فيه الغبار ويؤثّر على القطع الموجودة في داخله.
- تنظيف قطع المجوهرات دوريًّا، من خلال نقعها بوعاء يحوي الماء المضاف إليه بضع قطرات من سائل الجلي، ثم تغميس فرشاة أسنان بالخليط لدعك قطع المجوهرات بها، من ثمّ تجفيفها جيّدًا في ما بعد.
- الفصل بين المجوهرات عند ترتيبها، منعًا من تشابكها وتقطّع السلاسل أحيانًا! وفي هذا الإطار، يُفضّل الامتناع عن رمي علب قطع المجوهرات، بل تخزين كلّ منها بمفردها، من ثم حفظها في صندوقٍ كبيرٍ.

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سيدتي