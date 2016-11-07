استقبلي موسم الشتاء باطلالة دراماتيكية مبهرة مع لايف ستايل

تمتعي بعيون جذابة واطلالة ملفتة هذا الموسم مع مجموعة مستحضرات التجميل من "لايف ستايل". بوحي من أحدث صيحات الموسم، تتميز المجموعة بتدرجات الألوان الجريئة لتتماشى مع أزيائك الشتوية وأجواء الموسم الرائعة كالأرجواني الداكن الذي يلفت الأنظار ويمنحك نظرة دراماتيكية ساحرة.

تتضمن المجموعة تشكيلة واسعة من أشهر علامات مستحضرات التجميل من ظلال العيون وحمرة الشفاه وغيرها الكثير.

متوفرة الآن في جميع متاجر "لايف ستايل" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.