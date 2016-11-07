فوائد حبوب منع الحمل لنضارة بشرتك

هل تعرفين ما هي السبيرونولاكتون؟

هي حبوب منع الحمل، ولكنها في نفس الوقت تعتبر من الحبوب الجيدة في مجال العناية بالبشرة وحمايتها من ظهور الحبوب، فهذه الحبة الصغيرة تساعد على ضبط ضغط الدم؛ لذلك توصف للذين يعانون من حب الشباب الهرموني، فالسبيرونولاكتون سيكون فعالاً لمن يعانون من الحبوب في الوجه والرقبة.



إليك سيدتي بعض الفوائد الأخرى لحبوب السبيرونولاكتون:

1.هي حبوب مدرة للبول؛ لذا تساعد على تنظيف جسمك باستمرار من السموم المتراكمة فيه.

2.يستغرق هذا العلاج حوالى ثلاثة أشهر على الأقل حتى تظهر النتائج؛ لذا لا تشعري بالإحباط إن لم تحصلي على النتائج سريعاً، فقد تحتاجين لبعض الوقت.

3.ستحصلين على شعر جسم أرقّ من السابق، لأن السبيرونولاكتون يقلّل من الهرمونات الذكرية، ممّا يؤدّي إلى انخفاض سماكة الشعر في الجسم وقلة خشونته.

4.قد يكون له تأثير في الثدي. قد تجدين ثديك قد أصبح أكبر قليلاً، وقد يكون هذا الأمر ميزة أو عيباً، لأنه سيكون ميزة بالتأكيد لمن تعاني من ثديين صغيرين، ولكنه سيكون عيباً لمن تتمتع بثدي كبير.

5.إذا كنت تفكرين في الحمل، فابتعدي عن السبيرونولاكتون، فقد تؤثر في الجنين، كما أنها ستؤخّر فرصة حصولك على حمل سريع.

6.بعد مرور الوقت واستخدامك للسبيرونولاكتون ستجدين أنّ بشرتك قد أصبحت أقلّ زيتية، كما أنها ستقلّل من ظهور الشعر على بشرتك.

7.احرصي على وضع واقٍ من الشمس دائماً قبل الخروج من المنزل حتى مع تناول السبيرونولاكتون، فهي لا تحمي بشرتك من أشعة الشمس.

8.وبالتأكيد، قبل أن تفكري في تناول أقراص السبيرونولاكتون، عليك باستشارة طبيبك، فقد تكون هناك بعض الأسباب التي تمنعك من استخدامه.