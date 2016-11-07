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وزير خارجية إيران يصل بيروت على رأس وفد كبير لتهنئة «عون»

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وزير خارجية إيران يصل بيروت على رأس وفد كبير لتهنئة «عون» وزير خارجية إيران يصل بيروت على رأس وفد كبير لتهنئة «عون»

محمد جواد ظريف _ أرشيفية

وصل إلى بيروت، مساء اليوم، الإثنين، وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على متن طائرة خاصة مع زوجته ووفد موسع اقتصادي وسياسي يضم حوالي 45 شخصية وذلك في إطار زيارة يقدم خلالها التهاني باسم إيران إلى الرئيس العماد ميشال عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن ظريف سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلف بتشكيل سعد الحريري وعدد من الشخصيات لبحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وكان فى استقبال ظريف لدى وصوله المطار النائب علي بزي ممثلا الرئيس نبيه بري النائب علي فياض ممثلا كتلة “الوفاء للمقاومة” مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر ممثلة وزارة الخارجية سفير إيران في لبنان محمد فتحعلي.

وصرح ظريف لدى وصوله بأن الشعب اللبناني اثبت من خلال التجربة التي مر بها في الفترة الأخيرة ومن خلال اتحاده وتمسكه بالوحدة الوطنية الداخلية اللبنانية ومن خلال الانفتاح والانسجام والتحاور بين كافة أطرافه، أن يرسم من خلال إرادته الوطنية المستقيمة مستقبلا مشرقا وأفضل، ليس فقط لنفسه، بل أيضا لكل شعوب المنطقة على حد سواء.

وأوضح أن الغرض من الزيارة تقديم التهاني للبنان رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا على هذا الإنجاز الذي تم مؤخرا وتدعيم الاتصالات الاستثنائية والبناءة مع الجانب اللبناني لرسم غد أفضل للتعاون المثمر والبناء على المستويين السياسي والاقتصادي.

وقال ظريف إنه لا بد من الإشارة إلى المحن والآلام التي حلت بالشعب اللبناني وبكافة شعوب المنطقة، من جراء وجود هذه الظاهرة المشؤومة المتمثلة بالتيارات التكفيرية الإرهابية المتطرفة، التي أرادت أن تعيث فسادا في هذه الأرض وهذه المنطقة.

ا ش ا

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