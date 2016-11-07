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الجيش التركي ينشر تعزيزات جديدة على الحدود مع العراق

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الجيش التركي ينشر تعزيزات جديدة على الحدود مع العراق الجيش التركي ينشر تعزيزات جديدة على الحدود مع العراق

الجيش التركي – أرشيفية

نشر الجيش التركي عسكريين في منطقة سيلوبي بإقليم شرناق قرب الحدود العراقية، اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من نشر دبابات وعربات مُدرعة في المنطقة.

وتزامن الانتشار السابق في أول نوفمبر مع بدء العملية العراقية لطرد تنظيم داعش، من الموصل وبعد إطلاق فصائل شيعية عملية أخرى ضمن حملة الموصل لطرد التنظيم من بلدة تل عفر الواقعة على بعد 55 كيلومترًا إلى الغرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وبدأت الفصائل الشيعية المنضمة لتحالف الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية هجوم تل عفر، يوم السبت.

وسعت الفصائل بهجومها إلى منع المقاتلين من الانسحاب إلى سوريا أو الحصول على إمدادات في الموصل.

وإقليم شرناق حيث توجد منطقة سيلوبي واحد من العديد من المواقع الرئيسية في الصراع بين الجيش التركي ومتشددي حزب العمال الكردستاني الذين له قواعد في شمال العراق.

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