«وزيرة الدفاع البوسنية» لـ «السفير المصري»: نساند مصر في حربها ضد الارهاب

أكدت “مارينا بندتش” وزيرة الدفاع البوسنية، على مساندة بلادها الكاملة لمصر في حربها المشروعة التي تخوضها ضد الإرهاب الغاشم، وانها تقف جنبًا لجنب مع مصر خلال تلك المرحلة، مشددة علي ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري لدي البوسنة والهرسك ياسر العطوى، مع وزيرة الدفاع البوسنية حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل إيلاء مصر اهتمام كبير بدفع وتطوير علاقاتها المتميزة مع البوسنة والهرسك إلي مصاف أفضل.

وأكد السفير ياسر العطوي، لوزيرة الدفاع البوسنية خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الدفاع في سراييفو،علي الأهمية التي توليها مصر لتفعيل وتنفيذ مختلف مسارات تعزيز ودعم العلاقات الثنائية ومنها علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

كما شدد السفير المصري في سراييفو على ثبات الموقف المصري المساند على الدوام لوحدة واستقرار البوسنة والهرسك ورفاهية شعبها، ومعربًا في هذا الصدد عن ترحيبنا ودعمنا للخطوات التي تتخذها الحكومة البوسنية فيما يتعلق بمسار تعزيز اندماجها اليوروأطلنطي ولا سيما سعيها لعضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.

من جانبها قدمت وزيرة الدفاع البوسنية الشكر لمصر حكومة وشعباً على دعمها المتواصل والملموس للبوسنة والهرسك، والمساند على الدوام لوحدة واستقرار بلادها، منوهة إلي ثقل مصر ومكانتها المعروفة على المستويين الإقليمي والدولي ودورها الإيجابي والملموس في المحافل الدولية المختلفة لتعزيز مفاهيم الأمن والسلم الدوليين والتعاون المثمر والقائم علي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية في العلاقات ما بين الدول.