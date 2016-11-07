رسميًا.. «ماركيزيو» يغيب عن إيطاليا في مواجهة ليشنشتاين بتصفيات المونديال

سيغيب كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط منتخب إيطاليا، عن مواجهة ليشتنشتاين في تصفيات كأس العالم يوم السبت المقبل، وكذلك عن مباراة ودية أمام ألمانيا في 15 نوفمبر الجاري بسبب إصابة في مفصل بالساق اليسرى.

وقال الاتحاد الإيطالي، اليوم الاثنين، إن المدرب جيامبييرو فنتورا اتخذ القرار كإجراء احترازي للسماح للاعب البالغ من العمر 30 عامًا بالتعافي، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وخاض ماركيزيو 54 مباراة مع منتخب إيطاليا وعاد إلى فريقه يوفنتوس الشهر الماضي، بعدما قضى ستة أشهر يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

واستدعى المدرب فنتورا لأول مرة لاعب وسط أتلانتا روبرتو جاليارديني البالغ من العمر 22 عامًا، وارماندو ايتسو مدافع جنوة “24 عامًا” لتعويض ماركيزيو في مباراتي ليختنشتاين وألمانيا.