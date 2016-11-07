«النقد الدولي»: الأردن اتخذ إجراءات جريئة لمواجهة التحديات

أكد مارتن سيريسولا، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الأردن اتخذ قرارات جريئة مكنته من مواجهة تحدياته الاقتصادية.

وقال سيريسولا – خلال حلقة نقاشية نظمتها كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية بعمان، حسبما أفاد بيان للجامعة اليوم الإثنين – إن الأردن اتخذ من التدابير ما جنبه الوقوع في مشكلات اقتصادية معقدة وكبيرة، مشيدًا بالإدارة الاقتصادية في الدولة الأردنية.

وبحثت الحلقة التحديات والحلول الاقتصادية المقترحة لتفادي أي أزمات اقتصادية تنتج عن الظروف التي تمر بها المنطقة وويلات الأزمات العالمية، إلى جانب مناقشة سبل تحمل الأردن أعباء اللجوء السوري في الآونة الأخيرة.

وثمن سيريسولا الدور الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين في ظل ظروفه الاقتصادية، وما عكسته موجات اللجوء من ازدياد نسب البطالة والضغط على الموارد خصوصا المائية، داعيا الطلبة إلى ضرورة التصدي للأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن باعتباره جزءا لا يتجزأ من العالم من خلال المشاريع الإنتاجية المبتكرة والإبداعية والاعتماد على الذات.

ا ش ا