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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. عيد ميلاد "الماجيكو" الأبرز

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. عيد ميلاد "الماجيكو" الأبرز أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. عيد ميلاد "الماجيكو" الأبرز

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية، وسيطر عيد ميلاد "الماجيكو"، محمد أبو تريكة على نسبة كبيرة من الاهتمام.

1-      الفيفا والكاف ونجوم يحتفلون بعيد ميلاد نجم منتخب مصر "محمد أبو تريكة" الـ38

 

2-      أبو تريكة يختار أجمل هدف فى تاريخه الكروى عبر "تويتر"

 

3- جينيفر لوبيز تشجع اللاتينين فى الولايات المتحدة للتصويت لهيلارى كلينتون

 

4-  تعرف على التعبيرات الغريبة فى الانتخابات الأمريكية.. "البطة العرجاء" تعنى المسئول المنتهى ولايته.. وانقلاب الكونجرس تستخدم فى حالة قلب الموازين لصالح أحد الأحزاب.. "ذيل السترة" تقال لصاحب النفوذ

 

 

 

5-      السفارة الأمريكية: غلق باب التقدم للحصول على "الجرين كارد" اليوم 6 مساء

 

6-      بكري ينتقد الوكالة صاحبة أنباء سفر وزير البترول إلى إيران: كاذبة ومشبوهة

 

7-      محمد صلاح الاكثر بحثا على "جوجل" بعد تألقه أمس مع روما بـ10 ألاف مرة

 

8-      رواد "تويتر" ردا على دعوات "11-11" : مش نازلين وكفاية فوضى

 

9-      حوار ساخر بين عمرو مصطفى و أبلة فاهيتا على "تويتر"

 

10-  أيتن عامر تطالب جماهيرها بالدعاء لوالدتها.. ومتابعون: ألف سلامة

 


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