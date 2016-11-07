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CNN: المصريون أكثر تأييدا لـ "ترامب" عن كلينتون

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CNN: المصريون أكثر تأييدا لـ "ترامب" عن كلينتون CNN: المصريون أكثر تأييدا لـ "ترامب" عن كلينتون

>كتبت ريم عبد الحميد

استطلعت "CNN" الأمريكية فى نسختها العربية آراء الشعب المصرى فى المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكشفت الآراء عن نسبة تأييد أكبر للمرشح الجمهورى دونالد عن منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، وإن كان الاعتراضات عليه تتعلق بموقفه من العرب.

وأشارت "سى إن إن"، إلى أن سبب تأييد ترامب هو ما رأى المواطنون الذين استطلعت آرائهم، أنه مواقف سلبية لإدارة الرئيس الديمقراطى باراك أوباما فى الوقت الذى تعهد فيه ترامب خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك فى سبتمبر الماضى بتحسين العلاقات والتعاون بين القاهرة وواشنطن.

وقال أحد المواطنين، أنه لو كان له صوت فى الانتخابات الأمريكية لمنحه لترامب وليس كلينتون، فيما رد آخر بالقول إن مشكلة ترامب أنه لا يحب العرب، فيما تحدث ثالث عن كلينتون وترامب قائلا "الاتنين وحشين وبكرههم سم عشان مبيحبوش العرب".

 

 


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