أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جمعية المحاربين القدماء بسوهاج تكرم 150 من أسر الشهداء

Google+ Print
بالصور.. جمعية المحاربين القدماء بسوهاج تكرم 150 من أسر الشهداء بالصور.. جمعية المحاربين القدماء بسوهاج تكرم 150 من أسر الشهداء

>سوهاج محمود مقبول

أقامت جمعية المحاربين القدماء والقوات المسلحة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة سوهاج، حفل تكريم المحاربين القدماء ومصابى العمليات من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعقيد محمد عبد الحليم نائب رئيس الجمعية، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الدعم الدائم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء الجمعية من أبناء المحافظة وخاصة من القيادة السياسية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وأنهم داعمون للقرارات التى تتخذ من أجل تحقيق التنمية على أرض الوطن الغالى.

 

وعلى جانب آخر أشاد المحافظ بدور جمعية المحاربين القدماء والقوات المسلحة فى رعاية مصابى الحرب أبطال العمليات الحربية وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وذلك من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمحاربين القدماء والمصابين وأسر الشهداء.

 

 وأضاف المحافظ أن الالتحام بين الشعب والجيش والشرطة ساهم بشكل مباشر فى تحقيق انتصار أكتوبر التاريخى، وأننا جميعًا يد واحدة فى محاربة كل عدو غايته المساس بسلامة وأمن الوطن وأنه علينا التفاؤل والعمل من أجل خطة الإصلاح الاقتصادى حيث إنها فكرة مصرية مدروسة، وسيتم التطوير والإصلاح ومكافحة الفساد على كل المستويات.

 

أما اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فقال لأسر الشهداء: "مكتبى مفتوح أمام كل المواطنين فما بال أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن"، وأكد أن لن تنسى أبدًا أبناءها وستبقى ذكراهم العطرة خالدة فى قلوبنا وأن هؤلاء الخونة الإرهابيين لن يستطيعوا أن يسقطوا دولة كمصر مهما كلف الأمر، وأن مصر محفوظة دائمًا بأهلها ولن ينتصر الإرهاب عليها ودعا للشهداء بأن يتغمدهم بواسع رحمته مشيرًا إلى أن أرواحهم الطاهرة ترفرف علينا الآن وترى هذه الجلسة الطيبة التى تقام تكريم لأسرهم.

 

وقال العقيد محمد عبد الحليم نائب رئيس الجمعية إن الجمعية تحرص دائما على تكريم هؤلاء الأبطال، تقديراً وعرفاناً للتضحيات التى قدموها فداء للوطن وذلك من خلال مضاعفة الدعم المادى والمعنوى لكل أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتوفير الرعاية المتكاملة، حيث قامت الجمعية بجعل التكريم سنوى بدلاً من كل 3 سنوات، وسيتم توفير العلاج الشامل لمصابى العمليات الحربية.

 

يذكر أن الحفل شهد تكريم 150 أسرة شهيد من ضمنها عدد 5 أسر من شهداء الشرطة وقد لاقى الحفل الاستحسان بين أوساط المواطنين الذين أعربوا عن امتنانهم لدور القوات المسلحة والشرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب