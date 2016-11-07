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وكيل زراعة الغربية: اجتماع مع رئيس قطاع الخدمات لمراقبة المبيدات المغشوشة

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وكيل زراعة الغربية: اجتماع مع رئيس قطاع الخدمات لمراقبة المبيدات المغشوشة وكيل زراعة الغربية: اجتماع مع رئيس قطاع الخدمات لمراقبة المبيدات المغشوشة

>الغربية – عادل ضرة

قال المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الغربية، إن هناك اجتماعًا اليوم الاثنين مع رئيس قطاع الخدمات بالوزارة للمراقبة على المبيدات الزراعية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الزراعية واستعراض المجهودات فى مجال ضبطها خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف "العتال" لـ"اليوم السابع" أن المديرية ضبطت كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال شهر أكتوبر الماضى وتحريز كميات كبيرة من المبيدات بكفر الزيات وبسيون وطنطا بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بكفر الزيات ومباحث .

 

وتم ضبط إبراهيم.أ وبحوزته كميات كبيرة من المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة، ومحمد.ع، مقيم بمنشأة الكردى وبحوزته كميات من المبيدات غير المسجلة بالوزارة فى المحضر 30403 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2016، كما تم ضبط وائل.أ مقيم كفر المنشى القبلى مركز طنطا لإدارته محل بدون ترخيص لبيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومغشوشة، كما تم ضبط مسعد.ع وبحوزته مبيدات زراعية مغشوشة بمركز بسيون .

 

وأضاف "العتال" أنه تم تحرير 5 محاضر بمركز طنطا لتجار لحيازتهم مبيدات مجهولة، مؤكدًا أنه يتم تحريز المضبوطات وإعدامها بطريقة أمنة، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة فى حملاتها بمدن ومراكز المحافظة لضبط المبيدات المغشوشة قبل بيعها للمزارعين والتى تؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية .

 


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