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"الاغاثة الكاثوليكية" تزور سوهاج وتشارك بتقديم المساعدة للمضارين من السيول

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"الاغاثة الكاثوليكية" تزور سوهاج وتشارك بتقديم المساعدة للمضارين من السيول "الاغاثة الكاثوليكية" تزور سوهاج وتشارك بتقديم المساعدة للمضارين من السيول

>سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم وفد هيئة الإغاثة الكاثوليكية وعلي رأسهم ممثل هيئة الاغاثة الكاثوليكية بمصر وعدد من أعضاء الهيئة بحضور الأنبا يوسف أبو الخير رئيس الطائفة الكاثوليكية بسوهاج للمشاركة في مساعدة أهالي القري المتضررة من السيول .

 

   وأشاد المحافظ بموقف هيئة الإغاثة الكاثوليكية في زيارتها لسوهاج والقري المتضررة من السيول، مؤكدا أن الأزمات تؤكد لنا قوة وترابط المصريين وهذا ظهر بشكل واضح وقوي خلال مشاركة القوات المسلحة والشرطة والجامعة والجمعيات الأهلية ومساندتهم لأهالينا المتضررين.

 

  كما وعدت هيئة الإغاثة الكاثوليكية المحافظ بعمل تقرير وتقييم للقري المضاره جميعا وحصر جميع الاحتياجات لتحقيق أعلي مستويات الاستفادة للقري.

 

 


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