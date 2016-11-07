أهالي شط الملح بدمياط يشيعون جثامين أم وبناتها الثلاث المتوفين حرقا

دمياط-معتز الشربينى

شيع أهالي منطقة شط الملح بدمياط منذ قليل من مسجد عمرو بن العاص جثمان أم وثلاثة من بناتها المتوفين على خليفة حريق منزلهم بمنطقة شط الملح في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية شط الملح دائرة القسم ووجود ومتوفيين.

وإنتقلت قيادات المديرية وقوات الإطفاء اللازمة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار ملك عبد الحميد سعد غراب ومقيم بذات العنوان وقد أتت النيران على محتويات الشقة من الأثاث ورجحت التحريات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية.

و نتج عن الحريق وفـاه " زوجة مالك العقار شيماء سمير شلتوت 40 سنة ربة منزل، وبناتها: هبه عبدالحميد سعد غراب 10سنة طالبة، شيماء عبدالحميد سعد غراب 8 سنة طالبة ، هناء عبدالحميد سعد غراب وكذلك إصابـة كـلاً مـن منه عبدالحميد سعد غراب 15 سنة طالبة ، بسمله عبد الحميد سعد غراب 6 سنوات بحروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة وتم نقلهم لمستشفي دمياط التخصصي .