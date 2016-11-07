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الشناوي عن الانضمام للأهلي : “الكلام ده مش بيطلع إلا وقت انضمامي للمنتخب”

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الشناوي عن الانضمام للأهلي : “الكلام ده مش بيطلع إلا وقت انضمامي للمنتخب” الشناوي عن الانضمام للأهلي : “الكلام ده مش بيطلع إلا وقت انضمامي للمنتخب”

أحمد الشناوي

علق أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، على الحديث عن انتقاله لصفوف النادى الأهلي مقابل 50 مليون جنيه، قائلًا ” لأ كتير عليا 50 مليون، ومش عارف ليه الكلام ده مش بيطلع إلا وقت انضمامي للمنتخب؟ “.

أضاف الشناوي، خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامي سيف زاهر، أنه لا يلتفت لتلك الشائعات، وتركيزه منصب مع فريقه ومع الوطني، من أجل تحقيق الفوز على غانا والاقتراب من تحقيق حلم الوصول للمونديال، موجهًا الشكر للمدير الفنى للفراعنة “كوبر” على ضمه لصفوف المنتخب رغم عدم وصول مستواه لمستوى 100%.

ورفض اتهامه بالهروب في مباريات الزمالك بداعى الإصابة، مؤكدًا أنه سبق وخسر من الوداد والنجم الساحلي بخمسة أهداف، واستمر فى الملعب رغم النتيجة الثقيلة، وعندما تعرض للإصابة غاب عن الملاعب فترة طويلة لتلقي العلاج.

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