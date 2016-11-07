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ارتفاع أسعار النفط بعد تأكيد «أوبك» خفض الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط بعد تأكيد «أوبك» خفض الإنتاج ارتفاع أسعار النفط بعد تأكيد «أوبك» خفض الإنتاج

ارتفعت النفط أكثر من واحد في المئة الإثنين، مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك، أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في سبتمبر على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.12 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 1.18 في المئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.38 في المئة إلى 44.68 دولار.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق المبرم في الجزائر لخفض الإنتاج.

ورغم ذلك يشكك محللون كثيرون في قدرة أوبك على تنسيق خفض الإنتاج.

وقال مورغان ستانلي “الشكوك في قدرة أوبك على تنفيذ اتفاق الجزائر مبررة.. لكن أوبك قادرة على تحريك السوق بتصريحاتها”.

وذكر بنك باركليز أن الاتفاق بين المنتجين على كيفية خفض الإنتاج شبه منعدم.

ويأتي التعافي اليوم إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي إذ نزل برنت الجمعة إلى 45.08 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 أغسطس، بينما سجل الخام الأميركي 43.57 دولار وهو الأقل منذ 20 سبتمبر.

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