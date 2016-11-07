الذهب ينخفض بعد “براءة” كلينتون من التهم الجنائية

هبطت أسعار الذهب الاثنين، وذلك بعد أن سجل كل من الدولار والأسهم ارتفاعا، إثر الإعلان أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لن تواجه اتهامات جنائية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 في المئة ليصبح 1284.56 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى متدنيا بلغ 1283.12 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق وكالة “رويترز”.

وهبط المعدن الأصفر في العقود الأميركية 1.5 في المئة إلى 1285.1 دولار للأوقية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي “أف. بي.آي”، الأحد، إنه يؤكد ما خلص إليه في وقت سابق من أن كلينتون لن تواجه اتهامات جنائية، بخصوص استخدام خادم خاص للبريد الإلكتروني خلال توليها وزارة الخارجية.

ومن شأن عدم توجيه الاتهام إلى كلينتون تعزيز فرصها في الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1.1 بالمئة إلى18.18 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 988.80دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 621.22 دولارللأوقية.