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رسميًا.. غياب «بارزالي» عن صفوف يوفنتوس لمدة شهرين للإصابة

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رسميًا.. غياب «بارزالي» عن صفوف يوفنتوس لمدة شهرين للإصابة رسميًا.. غياب «بارزالي» عن صفوف يوفنتوس لمدة شهرين للإصابة

بارزالي

يغيب المدافع أندريا بارزالي عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، حتى نهاية العام الجاري، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء الفريق أمس أمام كييفو فيرونا بالجولة 12 من منافسات الدوري الإيطالي.

بحسب صحيفة “لاجازيتا ديللوسبورت” الإيطالية، فإن المدافع المخضرم الذى تعرض لإصابة قوية أمس خرج على إثرها من المباراة، خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام كييفو فيرونا، والتى انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 2-1، وبناء على التقرير الطبى الذى أصدره نادى يوفنتوس اليوم، فإن بارزالي “35 عام” سيغيب لمدة شهرين عن الفريق، ليعود مرة أخرى للعب فى 2017.

وسيغيب “بارزالي” عن آخر مواجهتين لليوفي في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية ودينامو زغرب، كما سيغيب عن لقاء الديربى أمام فريق تورينو، وقمة روما وصيف الترتيب حتى الآن، كما سيغيب عن مباراة السوبر الإيطالي أمام ميلان، وسيكون متاحًا في يناير 2017 حسب المخطط الذي وضعه الفريق الطبي ليوفنتوس.

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