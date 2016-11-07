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بيروتي : «صلاح» لاعب من طراز فريد .. ويصنع الفارق دائمًا

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بيروتي : «صلاح» لاعب من طراز فريد .. ويصنع الفارق دائمًا بيروتي : «صلاح» لاعب من طراز فريد .. ويصنع الفارق دائمًا

محمد صلاح

أشاد الأرجنتيني دييجو بيروتي لاعب فريق روما الإيطالي، بأداء النجم المصري محمد صلاح أمام بولونيا ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وأكد بيروتي فى تصريح للموقع الرسمي للنادي أن روما يملك لاعبين من ظراز فريد على رأسهم “صلاح” الذى يصنع الفارق دائمًا.

وأضاف بيروتي أن روما يعتمد على الأداء الجماعي وقدم مباراة قوية، وخاصة في الشوط الأول وكان من الممكن أن نسجل أهداف أكثر وطور الهجوم وسعداء بالفريق الذي يضم لاعبين عظماء كمحمد صلاح وادين دجيكو ولديهم بصمة واضحة في كل لقاء.

انتهت المباراة بفوز فريق روما بثلاث أهداف نظيفة أحرزهم النجم المصري محمد صلاح.

أ ش أ

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