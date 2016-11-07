أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزارة العدل الأمريكية تراقب انتخابات الثلاثاء في 28 ولاية

Google+ Print
وزارة العدل الأمريكية تراقب انتخابات الثلاثاء في 28 ولاية وزارة العدل الأمريكية تراقب انتخابات الثلاثاء في 28 ولاية

وزارة العدل الأمريكية _ أرشيفية

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه سيتم إرسال أفراد من قسم الحقوق المدنية بالوزارة إلى مواقع التصويت في 28 ولاية لمراقبة انتخابات الرئاسة غدا وهو أكثر بخمسة ولايات ممن راقبتها الوزارة في انتخابات 2012.

وبحسب “رويترز”، سوف تستقبل أغلب تلك الولايات موظفين من وزارة العدل ليست لهم سلطة قانونية لدخول مواقع التصويت وذلك نتيجة قرار للمحكمة العليا في 2013 ألغى أجزاء من قانون حقوق التصويت فيما قيد قدرة الوزارة على نشر مراقبين للانتخابات يتمتعون بسلطة الوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع.

وسيتم نشر أكثر من 500 فرد تابعين لوزارة العدل يوم الثلاثاء مقارنة مع أكثر من 780 أرسلتهم الوزارة في الانتخابات العامة في 2012. ورفض متحدث باسم الوزارة الإفصاح عن عدد المراقبين لانتخابات الثلاثاء الذين سيتمتعون بوصول دون قيد.

وانتخابات الثلاثاء المحتدمة- التي تشمل سباقا على الرئاسة بين المرشح الجمهوري دونالد والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون- ستكون الأولى منذ عقود التي يسمح فيها فقط لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع بولايات أجاز حكم لمحكمة اتحادية ذلك بها.

وفي الحملة الانتخابية حذر ترامب من احتمال تزوير الانتخابات ودعا أنصاره إلى مراقبة عملية التصويت تحسبا لدلائل محتملة على التلاعب في مدن كبرى. وأظهرت دراسات عديدة أن التلاعب في الانتخابات الأمريكية نادر للغاية.

وسمحت المحاكم لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع بخمس ولايات هي ألاسكا وكاليفورنيا ولويزيانا ونيويورك وألاباما. لكن حكم المحكمة الخاص بألاباما يقتصر فقط على الانتخابات المحلية وهي ليست مدرجة على قائمة الولايات التي ستنشر بها وزارة العدل مراقبين للانتخابات ها العام.

وسيكون موظفو وزارة العدل الذين سيتم إرسالهم إلى الولايات الأربع والعشرين الأخرى يوم الثلاثاء “مراقبون” للانتخابات يتعين عليهم الحصول على إذن السلطات المحلية وسلطات الولايات لدخول مواقع التصويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي