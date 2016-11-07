بارزالي يفارق ” يوفنتوس” لشهرين

أعلن نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، الاثنين، ان مدافعه أندريا بارزالي سيغيب عن الملاعب نحو شهرين بسبب إصابة تعرض لها في كتفه الأيسر.

وقال النادي الذي يعرف أيضا بـ” السيدة العجوز” في بيان عن بارزالي:” تعرض لخلع في الكتف الأيسر” في المباراة ضد كييفو فيرونا الأحد، مضيفا “سيضع اللاعب جبيرة لنحو 4 أسابيع، والتوقع الحالي لعودته إلى الملاعب هو نحو شهرين”.

وأصيب بارزالي في اللحظات الأولى من المباراة التي فاز بها يوفنتوس 2-1 ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي، وفق وكالة “فرانس برس”.

> ويعلب بارزالي في صفوف المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وتوج معه بكأس العالم 2006، ولعب معه حتى الآن 65 مباراة دولية.

وستحرم الإصابة بارزالي أيضا من المشاركة في مباريات المنتخب الإيطالي ضد ليشتنشتاين في الـ12 نوفمبر الجاري، وألمانيا في الـ15 منه.