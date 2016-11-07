تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

كتب محمد عبد الرازق

رفضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجى، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من نور الدين شريف صلاح الدين محمد بكير، ويوسف طارق إسماعيل عبد الحميد، وأحمد محمد زكى الشحات، بتدابير احترازية فى القضية رقم 699 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والدستور والقوانين.