الجامعة العربية: إخطار المندوبين باسم مبعوث الأمين العام لليبيا.. الخميس

كتب مصطفى عنبر

قال محمود عفيفى،المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة الذى يعقد الخميس المقبل، سيتم خلاله إخطارالمندوبين بالاسم الذى اختاره أحمد ابو الغيط،الأمين العام، ليكون ممثلا خاصا للأمين العام فى ليبيا.

وأكد عفيفى فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم، أن أبو الغيط، الأمين العام، اختار اسم مبعوثه الخاص لليبيا بالفعل، ولن يكشف عنه الا فى اجتماع الخميس القادم خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة.

وأشار عفيفى إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين للتشاور فقط فى الترتيبات الأخيرة لاختيار الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا.

وأوضح أن هذا الاختيار يأتى فى ضوء قرار وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم فى ٨ سبتمبر الماضى لتعيين مبعوث عربى فى ليبيا.