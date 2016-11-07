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إمام الجامع الأعظم بالسنغال يشيد بدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي للإسلام

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إمام الجامع الأعظم بالسنغال يشيد بدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي للإسلام إمام الجامع الأعظم بالسنغال يشيد بدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي للإسلام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الشيخ تيجاني على سيسه، إمام الجامع الأعظم بمدينة كولخ السنغالية، يرافقه السفير/ تالا فال، سفير السنغال بالقاهرة.

أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يدعم أبناء المسلمين في أنحاء العالم في مختلف النواحي التعليمية والدعوية، وبخاصة أبناء السنغال، بهدف نشر سماحة الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار والاعتدال، موضحًا أن الأزهر على استعداد لتدريب بعض الكوادر العلمية السنغالية، واستقبال آخرين من غير الناطقين بالعربية لدراسة اللغة العربية بالأزهر الشريف، وتزويدهم بمكتبة في العلوم الإسلامية.

من جانبه، أعرب الشيخ تيجاني عن تقديره لدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي للإسلام بأفريقيا بل والعالم كله، واعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز وإرساء السلام العالمي، مشيدًا بما يقدمه الأزهر للمسلمين السنغاليين من بعثات ومنح للطلاب، وهو ما كان له أثر كبير على أبناء الشعب السنغالي.

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