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تأييد إخلاء سبيل المتهمين بنشر أخبار كاذبة على قناة «مكملين»

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تأييد إخلاء سبيل المتهمين بنشر أخبار كاذبة على قناة «مكملين» تأييد إخلاء سبيل المتهمين بنشر أخبار كاذبة على قناة «مكملين»

أرشيفية

رفضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل محمد أحمد عبد الودود محمد حسن و السيد مصطفي السيد العراقي، بتدابير أحترازية في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين، وطلب وأخذ وقبول أموال من جهات أجنبية، بهدف الأضرار بالمصلحة القومية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليهم من منزليهم وقد قامت النيابة بتوجيه هذه التهم إليهما نتيجة قيامهما ببث أخبار على قناة “مكملين” الفضائية.

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