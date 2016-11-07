فيلمان آخران.. وبعدها تارانتينو إلى الاعتزال

أكد الممثل والمخرج الأميركي المشهور كوينتين جيروم تارانتينو في تصريح في مؤتمر إبداع Adobe Max انعقد في سان دييغو، الشائعات التي تناولت تقاعده حين قال:” فيلمان آخران وسأخرج من هذا المجال”.

لأربع سنوات وتارانتينو يغوص عميقا في دراسة عام 1970 والذي يعتبره الأكثر محورية في تاريخ السينما. ولكن بالنسبة إليه لم يتضح بعد الشكل النهائي الذي سيتخذه المشروع: ” إذ يمكن أن يكون كتابا، أو فيلما وثائقيا، أو بثا إذاعيا على الإنترنت”.

وفي سؤال له عن تعريف النجاح يجيب تارانتينو:” عندما أنهي مسيرتي وأعتبر أحد أعظم صناع الفيلم في العالم. وعندما يعتبرني الناس فنانا عظيما” ضحك الجمهور وأخذوا يصفقون له.

وأفشى تارانتينو أيضا بعضا من أسرار سيرورة الإبداع: كل نص جديد يتضمن رحلة عبر مجموعة سجله الشخصي، خزنت في مكان صمم ليستحث مخزن سجل ممتاز.

ويتابع ” يجب أن يدور القدر الكبير من “لغة الأفلام” حول صوت أو أغنية. ولكن قبل أن أبدأ، أفكر بجدية بالموسيقا”