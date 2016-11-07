مواطنون ضد الغلاء: كان على الحكومة قبل تنفيذ إجراءات الإصلاح ضبط السوق

قال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن المواطنون في حالة “دوخة” من قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، ومن السابق على تلك الحالة حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستطبق هامش الربح بالتوازي مع هذه الإصلاحات إلا أنها لم تفعل.

وأضاف العسقلاني خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، أنه كان يجب على الحكومة قبل تنفيذ إجراءات الإصلاح أن تتحرك في مسألة ضبط السوق وتطبيق ما أعلنت عنه من تحديد هامش للربح للسلع والخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين.

وأوضح عسقلاني أنه لا يستطيع أن يخفي قلقه من كلمة اصلاح، خاصة أ، كافة الحكومات السابقة عندما كانت تتحدث عن الاصلاح الاقتصادي كان يأتي بالسلب، مطالبا بتحمل الأغنياء بجانب الفقراء تلك الأموال التي تسعى الحكومة بها لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك ضريبة تصاعدية وضريبة للأرباح على البورصة لاستوفاء جزء من عجز الموازنة من جيوب الأغنياء وليس الفقراء وحدهم.

وأشار عسقلاني إلى أن هناك حاجة في وجود عدالة لتطبيق روشتة الاصلاح الاقتصادي، قائلا : “إن المصري الأصيل قد يتحمل ضياع الأولاد والمال لكنه لا يتحمل ضياع الوطن”، لافتا إلى أن حالة الصمت لدى المواطنين بسبب الخوف من المستقبل.

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