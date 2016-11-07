اجتماع رئاسة الوزراء بشأن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة‎

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بالانتهاء من ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عامين، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يأتي ذلك ضمن اولويات برنامج عمل الحكومة. كما وجه رئيس الوزراء بتدبير 6 مليارات جنيه للعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين حياة نحو 63 ألف أسرة مصرية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، لمتابعة الاجراءات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المناطق غير المخططة بمحافظات جنوب الصعيد.

واستعرض الإجتماع تقريراً شاملاً حول المشروعات الجارى تنفيذها بالمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 351 منطقة يقطنها نحو 850 الف نسمة، إلى جانب المشروعات الجاهزة للتسليم خلال 3 أشهر. كما تناول التقرير المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى محافظات جنوب الصعيد في سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمظر، وتلك المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة السماكين بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج ويتضمن إنشاء 9 عمارات سكنية توفر عدد 207 وحدات سكنية وتجارية فى موقع بعيداً عن المنطقة بمسافة 600 متر، ومشروع توفير مساكن بديلة لسكان 3 مناطق مهددة للحياة بمحافظة البحر الأحمر منها منطقتين بمدينة الغردقة ومنطقة رأس غارب والمعرضة لمخاطر الإنهيارات الصخرية، ومشروع تطوير منطقة غير آمنة من درجة الخطورة الثانية بها حوالي 246 وحدة سكنية ويستهدف المشروع إنشاء عدد 13 عمارة سكنية توفر 260 وحدة سكنية ومحال تجارية، ومشروع تطوير منطقة الصحابي بمدينة أسوان ويتضمن إنشاء عدد 12 عمارة سكنية توفر عدد 576 وحدة بالموقع.