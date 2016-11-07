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رقم قياسى لسعر «الدولار» منذ تحرير سعر الصرف

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رقم قياسى لسعر «الدولار» منذ تحرير سعر الصرف رقم قياسى لسعر «الدولار» منذ تحرير سعر الصرف

أرشيفية

ارتفعت بيع الدولار بعدة بنوك، حيث وصل سعره إلى مستوى قياسى جديد بلغ 17.5 جنيه، مقارنة بـ 16.9 جنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وسجل الدولار بالبنك المصرى الخليجى، 16.5 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، وهى نفس أسعار مصرف أبوظبى الإسلامى، وسجلت الأسعار بالبنك الأهلي الكويتى 16.75 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، وهو ما يعنى الارتفاع الهائل فى منذ بداية تعويم الجنيه.

واشتعل سباق رفع أسعار الدولار بين البنوك لجذب ما في حوزة السوق غير الرسمية، منذ تحرير أسعار الصرف بشكل كامل الخميس الماضى، ولم يطرح البنك المركزى مزادات دولارية بالسوق منذ ذلك التاريخ حينما باع 100 مليون دولار، كما أنه قرر إلغاء المزاد الدوري الذي كان ينظمه الثلاثاء من كل أسبوع، لكنه أكد على تدخله بشكل استثنائى إذا تطلبت الأوضاع ذلك.

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